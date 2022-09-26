Savunma çok sıkıntılı

Karadeniz temsilcisi Süper Lig'de geride kalan 7 haftada kalesinde 10 gol gördü. Maç başına 1.43 ortalamayla gol yiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ilk geldiğinde sezonu 0.69 gol yeme ortalamasıyla tamamlamıştı. Şampiyonlukla bitirilen geçen sezonda ise ortalama 0.95 olmuştu.

GEÇMİŞİ MUMLA ARIYOR

Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübü devralır almaz önceliği savunmaya vermişti Deneyimli çalıştırıcının bu hamlesi de işe yaramıştı, Öncelikle kalesini kapamayı öğrenen Trabzonspor "Hücum maç kazandırır, savunma şampiyon yapar" ilkesini benimsemiş ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmıştı.