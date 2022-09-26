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Maxi Gomez: Önce takım

Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Maxi Gomez dünkü çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Maxi Gomez: Önce takım

Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Maxi Gomez dünkü çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli hücum oyuncusu "Bir forvet oyuncusundan doğal olarak goller atması beklenir. Ben de her maç bunun için sahada olacağım. Ancak öncelikle takım için mücadele edeceğim. Çünkü takımın başarısı her şeyden önemlidir. Takımın başarısına yardımcı olmak istiyorum. Futbol bir takım oyunu. Birlikte kazanıp, birlikte kaybedersiniz. Birlikte gol atıp, birlikte yersiniz. Trabzonspor santrforunu çok fazla kullanan bir takım. Ben de gollerimle ve mücadelemle takıma yardım edeceğim" dedi.

UMUT BOZOK HARİKA BİR OYUNCU

Umut Bozok harika bir futbolcu. Beraber oynadığınızda sizi rahatlatıyor. Takım için çok koşuyor, çok mücadele ediyor. İyi bir geleceği olacağını düşünüyorum. Dünyadaki bütün santforlara sorsanız 'Çift forvet oynamak istiyoruz' derler. Ben de aynı şeklide isterim. Ama benim işi sahada en iyisini yapabilmek. Karar tamamen hocamıza ait. Takımın bir sistemi var. Ben de bu sistem içinde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum"

TORREIRA'YA SORAMADIM

Maxi Gomez'e transfer süreci soruldu. Uruguaylı futbolcu "Torreira ve Muslera yakın arkadaşlarım ancak transfer dönemimde onlara fazla tanışamadım. Çünkü süreç çok çabuk ilerledi. Bana gösterilen sevginin karşılığını sahada vermek istiyorum. İlk geldiğimde hocamız beni çağırdı. Nasıl oynadıklarını, benden neler istediğini anlattı. O da eski bir hücum oyuncusu olduğu için benim sahada neler yapabileceğimi, benden nasıl verim alabileceğini biliyor" diye konuştu.

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