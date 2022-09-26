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Bombardıman

Sakatlar iyileşiyor birer birer takıma dönüyorlar. Gomez, Hamsik, Yusuf, Bakasetas ile tam bir şut takımı sahada.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Bombardıman

Trabzonspor sezon başından bu yana bir türlü ideal 11'ini bulamamıştı. Transfer dönemindeki gelen ve gidenlerin hareketliliğine sakatlıklar da eklenince Abdullah Avcı net bir 11 ve oyun kurgusu belirleyememişti. Transfer döneminin bitmesi ve milli arada sakatların da iyileşmesiyle birlikte işler değişti. Usta çalıştırıcı artık istediği kadroyu sahaya sürebilecek. Deneyimli hoca özellikle şut özelliği yüksek oyuncuları 11'de kullanmayı planlıyor. Maxi Gomez, Marek Hamsik, Yusuf Yazıcı, Anastasios Bakasetas gibi keskin şutu olan oyuncular aynı anda sahada olacaklar. Böylece bordo-mavili takımın hücum gücü ve gol istatistikleri de bir hayli yükselecek. Avcı öğrencilerinden doğru anda kendine güvenen herkesten şut atmasını istedi.

FAVORİ FIRTINA

Trabzonspor'un Kayserispor'a konuk olacağı mücadelenin iddaa oranları açıklandı. Buna göre bordomavililer 1.98'lik oran ile karşılaşmanın favorisi olarak gösterildi. Ev sahibi Kayserispor'un galibiyetine 2.79'luk bir oran belirlendi. Maçın berabere bitmesine ise 3.07 veriliyor.

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