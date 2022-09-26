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TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Abdulah Avcı lige dönüşte güçlü bir oyun planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı üç kritik mevkinin liderlerini belirledi. Savunmada Bartra, ortada Hamsik ileride ise Maxi Gomez Abdullah Avcı, oyununu bu üçlü üzerinden kurgulayacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı kadro kalitesi kadar oyun gücüne de büyük önem veriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Deneyimli çalıştırıcı, bordo-mavili takımı devraldığı ilk günden bu yana maçları kazansın, kaybetsin hep bu konu üzerinde duruyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Usta hoca geçen sene sahada görmek istediği oyun kurgusunu ezberletmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Ancak özellikle hücum bölgesinde Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius'un gitmesi, Edin Visca'nın kolunun kırılması planlarda değişikliğe sebep oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Dorukhan Toköz gibi joker bir oyuncunun yokluğu da Fırtına'yı kötü etkiledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

YENİ SİSTEM YÜKLENİYOR

Abdullah Avcı, bunun üzerine yeni bir sistem üzerinden çalışmalarını yürütüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Her bölgenin liderini belirleyen usta çalıştırıcı, onlar üzerinden bir oyun kurguluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Savunmada bu görev Marc Bartra'ya verildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Orta sahada ise dönüşüyle birlikte takımda herkese seviye atlatan Marek Hamsik var.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Hücumda da Maxi Gomez ana merkez olacak. Deneyimli çalıştırıcı bu üç oyuncu üzerinden omurgayı kuracak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Kalede de Uğurcan Çakır gibi bir değerin olması işini kolaylaştırıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Elinde birçok yıldız barındıran Avcı sistemini kusursuz hale getirmek için bol tekrar yaptırıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

HAMSIK MUTLU

Sakatlığını atlatan ve yeniden sahalara dönen Marek Hamsik'in keyfi yerinde.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanlarında Slovak yıldızın yüzü hep gülüyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Milli ara sonrası bambaşka Fırtına! Avcı'dan 3'lü kurgu

35 yaşındaki oyuncunun dönüşü en çok saha içindeki kurgusunu yeniden oluşturmaya başlayan Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürüyor.

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