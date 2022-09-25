Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kazanılan bu dev zafer sonrası kasasını doldurmuştu.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kazanılan bu dev zafer sonrası kasasını doldurmuştu.
Hem TFF'den hem de yayın haklarından önemli bir gelir elde edilmişti.
Bununla beraber Trabzonspor, yaz transfer sezonunda gönderdiği isimlerle de elde ettiği bonservis gelirleriyle kasa rahatlığı sağlamıştı.
Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon da şampiyon olmak isteyen Fırtına için önemli bir detay ortaya çıktı.
Bilindiği üzere Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda yer alıyor.
Temsilcimiz; Ferençvaroş, Monaco ve Kızılyıldız ile bir üst turda yer almak işi savaşıyor.
Trabzonspor, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ve Kızılyıldız ile karşı karşıya gelmişti.
Fırtına, ilk maçında Ferençvaroş'a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.
Buna karşın çabuk toparlanan Trabzonspor, 2. maçında evinde Kızılyıldız'ı ağırladı.
Son şampiyon, Sırbistan temsilcisini 2-1 ile geçmişti.
Fırtına şimdi üst üste iki defa güçlü Monaco le karşılaşacak.
Bordo mavililer bu 2 maçı galip tamamlamanın hesaplarını yapıyor.
Son şampiyon, grupta avantajlı konuma geçmek istiyor.
Gruptan çıkması halinde Trabzonspor, 20 milyon euroluk bir geliri de kasasına koyacak.