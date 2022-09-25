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Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak büyük bir geliri kasasına koymuş ve yaz transfer sezonunda da sattığı oyuncularla kasasını rahatlatmıştı. Bununla beraber Trabzonspor'u önemli bir gelir daha bekliyor. İşte detaylar....

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 10:10
Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kazanılan bu dev zafer sonrası kasasını doldurmuştu.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Hem TFF'den hem de yayın haklarından önemli bir gelir elde edilmişti.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Bununla beraber Trabzonspor, yaz transfer sezonunda gönderdiği isimlerle de elde ettiği bonservis gelirleriyle kasa rahatlığı sağlamıştı.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon da şampiyon olmak isteyen Fırtına için önemli bir detay ortaya çıktı.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Bilindiği üzere Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda yer alıyor.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Temsilcimiz; Ferençvaroş, Monaco ve Kızılyıldız ile bir üst turda yer almak işi savaşıyor.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Trabzonspor, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ve Kızılyıldız ile karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Fırtına, ilk maçında Ferençvaroş'a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Buna karşın çabuk toparlanan Trabzonspor, 2. maçında evinde Kızılyıldız'ı ağırladı.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Son şampiyon, Sırbistan temsilcisini 2-1 ile geçmişti.

Trabzonspor'a para yağacak! O sonuç alınırsa...

Fırtına şimdi üst üste iki defa güçlü Monaco le karşılaşacak.

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