İzinler devam ediyor

Fırtına'da idmanlar devam ediyor. Milli Takımlara giden oyuncular haricinde Marek Hamsik, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Djaniny Semedo ve Maxi Gomez izinleri devam ettiği için antrenmanda yoktu.
Fırtına'da idmanlar devam ediyor. Milli Takımlara giden oyuncular haricinde Marek Hamsik, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Djaniny Semedo ve Maxi Gomez izinleri devam ettiği için antrenmanda yoktu. Bu oyuncuların dün şehre geldiler. Eksiklerin çok olması sebebiyle bordo-mavili takımın antrenmanına U-19 takımından oyuncular da davet edildi.