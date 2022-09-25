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İzinler devam ediyor

Fırtına'da idmanlar devam ediyor. Milli Takımlara giden oyuncular haricinde Marek Hamsik, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Djaniny Semedo ve Maxi Gomez izinleri devam ettiği için antrenmanda yoktu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
İzinler devam ediyor
Fırtına'da idmanlar devam ediyor. Milli Takımlara giden oyuncular haricinde Marek Hamsik, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Djaniny Semedo ve Maxi Gomez izinleri devam ettiği için antrenmanda yoktu. Bu oyuncuların dün şehre geldiler. Eksiklerin çok olması sebebiyle bordo-mavili takımın antrenmanına U-19 takımından oyuncular da davet edildi.
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