Haberler Trabzonspor Hedef 13 günde 12 puan

Hedef 13 günde 12 puan

Trabzonspor milli ara sonrasında yoğun bir fikstüre giriyor. Bordo-mavililer 13 günlük bu periyotta 4 önemli maça çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
Hedef 13 günde 12 puan

Trabzonspor milli ara sonrasında yoğun bir fikstüre giriyor. Bordo-mavililer 13 günlük bu periyotta 4 önemli maça çıkacak. 1 Ekim'de Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. 6 Ekim'de Monaco'ya konuk olacak. 10 Ekim'de Kasımpaşa'yı, 13 Ekim'de ise Monaco'yu Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayacak. Abdullah Avcı, Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki bu 4 maçtan 12 puan hedefliyor.

BÜYÜK DESTEK

Karadeniz temsilcisinin taraftarları zorlu maçlar öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara büyük destek veriyor. Bordo-mavililer, teknik heyet ve oyuncuların sosyal medya hesaplarına destek mesajları yolluyorlar. Trabzonsporlu futbolcular da bu ilgiye teşekkür ediyor

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