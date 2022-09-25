Hedef 13 günde 12 puan

Trabzonspor milli ara sonrasında yoğun bir fikstüre giriyor. Bordo-mavililer 13 günlük bu periyotta 4 önemli maça çıkacak. 1 Ekim'de Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. 6 Ekim'de Monaco'ya konuk olacak. 10 Ekim'de Kasımpaşa'yı, 13 Ekim'de ise Monaco'yu Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayacak. Abdullah Avcı, Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki bu 4 maçtan 12 puan hedefliyor.

BÜYÜK DESTEK

Karadeniz temsilcisinin taraftarları zorlu maçlar öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara büyük destek veriyor. Bordo-mavililer, teknik heyet ve oyuncuların sosyal medya hesaplarına destek mesajları yolluyorlar. Trabzonsporlu futbolcular da bu ilgiye teşekkür ediyor