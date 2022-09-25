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Gomez 'Maxi'mum hırslı

Ligde henüz golü olmayan Uruguaylı yıldız, Avcı ile bir görüşme yaptı. “1 gol atsam gerisi gelecek. Kayserispor maçına 11’de başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 06:50
Gomez 'Maxi'mum hırslı

Trabzonspor'da Andreas Cornelius ile yollar ayrıldıktan sonra Maxi Gomez kadroya katılmıştı. Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesinde 1 gol kaydeden Uruguaylı futbolcu, Süper Lig'de ise henüz siftah yapamadı. Celta Vigo'daki performansı ve rakip stoperleri zorlamasıyla 'El Toro' (Boğa) lakabıyla bilinen tecrübeli oyuncu milli arada teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. 26 yaşındaki forvet "Kayserispor karşılaşmasında sahada olmalıyım. Bir gol atarsam gerisinin geleceğini biliyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Gomez'in tavrından memnun kalan Avcı kalitesine güvendiğini belirterek ona moral aşıladı.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Yusuf Yazıcı antrenmanlara başladı. Tecrübeli futbolcu idmanda takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. 26 yaşındaki futbolcunun ilerleyen günlerde tam anlamıyla iyileşeceği ve takıma dahil olacağı öğrenildi. Abdullah Avcı da onu mutlaka 11'e dahil etmek istiyor. Böylece takımın kalitesi daha da artacak.

VALENCIA'YA GİTMİŞTİ

Maxi Gomez, Celta Vigo'da gösterdiği performansla 14.5 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer olmuştu. İspanyol devinde serbest kalma bedeli 140 milyon euro olarak belirlenmişti. Ardından da bu sezon başında bordo-mavili takımın yolunu tutmuştu. Bordo-mavili camia da 26 yaşındaki futbolcudan önemli performans bekliyor.

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