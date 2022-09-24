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Yusuf Yazıcı müjdesi

25 yaşındaki orta saha sakatlığını atlattı ve artık Kayserispor maçında Süper Lig’de forma siftahı yapabilir

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Yusuf Yazıcı müjdesi
Karadeniz devinin yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı, 1 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçında sahaya çıkabilecek. Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında forma giymeyen ve kontrollerini yaptıran 25 yaşındaki 10 numaranın durumunun iyi olduğu belirtildi. Bordo-mavili formayı şu ana kadar sadece Ferencvaros maçında 45 dakika giyen 1.84 boyundaki yıldız, ligde henüz şans bulamadı. Milli arada açığını kapatıp takıma katılmayı hedefleyen Yusuf, bordo-mavili taraftarların önünde maça çıkmak için de sabırsızlanıyor.
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