Yusuf Yazıcı müjdesi

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Yusuf Yazıcı, 1 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçında sahaya çıkabilecek. Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK sınavında forma giymeyen ve kontrollerini yaptıran 25 yaşındaki 10 numaranın durumunun iyi olduğu belirtildi. Bordo-mavili formayı şu ana kadar sadece Ferencvaros maçında 45 dakika giyen 1.84 boyundaki yıldız, ligde henüz şans bulamadı. Milli arada açığını kapatıp takıma katılmayı hedefleyen Yusuf, bordo-mavili taraftarların önünde maça çıkmak için de sabırsızlanıyor.