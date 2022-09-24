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TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

Son dakika Trabzonspor haberleri Geçen sezon 32 maçın 23’ünde merkez orta sahada, 5’inde ön liberoda ve 4’ünde ise 10 numarada forma giyen 35 yaşındaki Marek Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sahadaki eli kolu. İşte Hamsik ile ilgili detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Marek Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük yardımcısı oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğa önemli katkı veren 35 yaşındaki süper yıldız, bordo-mavili formayla 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

Bordomavililer bu periyotta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

Karadeniz devi, geçen sezon Hamsik'le çıktığı müsabakalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu dönem 3 maçın 2'sini kazandı, 1'ini kaybetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

ORTA SAHANIN HAKİMİ

Teknik direktör Avcı'nın sahadaki en büyük yardımcısı olan Hamsik, geçtiğimiz sezon, Avrupa'da, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 32 maçın 23'ünde merkez orta sahada, 5'inde ön liberoda ve 4'ünde ise 10 numara pozisyonunda görev yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

Dönüşüyle birlikte bordo-mavili çalıştırıcının oyun değişikliklerine büyük katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 2 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

Bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor'un, Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği mücadelede takımının ilk golünü kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

BU SEZON İLK KEZ

Marek Hamsik, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın temkinli hareket ettiği başarılı oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca da liderlik özelliğini ön plana çıkardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

EN ÇOK KAZANAN O

2021-22 sezonu öncesinde her bir yıl için Trabzonspor ile 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 700 bin euro imza ücreti karşılığında 2 senelik anlaşan Slovak futbolcu, takımın da en çok kazanan ismi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

Bu oyuncuyu 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ve 900 bin euro imza parası ile Denswill takip etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

İSTATİSTİK CANAVARI

Gaziantep maçını attığı 50 pasla yüzde 90.2'lik isabetli pas oranıyla tamamlayan Hamsik ayrıca attığı 4 uzun topta da isabet sağlarken, girdiği 10 ikili mücadeleden 7'sini kazandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gerçek lider Marek Hamsik

ÖZEL ÇALIŞMALAR

Bordo-mavili takımın tüm hücum organizasyonlarını şekillendirmeye çalışan, öte yandan savunmaya da önemli katkılar yapan tecrübe abidesinin, milli arada sakatlık önceki formuna dönüş için özel olarak çalışmalar yapacağı özellikle belirtildi. Hamsik çok hırslı.

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