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Avcı'nın eli rahat

Bordo-mavililerde geniş kadro kurulması teknik direktör Abdullah Avcı’nın elini güçlendirdi. Yaşanan sakatlıklara rağmen Avcı, kadro kurmakta sorun yaşamıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Avcı'nın eli rahat
Geldiği günden bu yana planlama içerisinde olan Abdullah Avcı, bu sezona da oldukça geniş bir kadro ile başladı. Yönetimle iyi bir uyum içerisinde olan Avcı, 3 kulvarda başarı hedefiyle çıkılan yolda Yusuf Yazıcı, Umut, Bartra, Bardhi, Gomez ve Trezeguet gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Hemen her mevkide alternatifli bir kadro kuran bordo- mavililerde, yaşanan yoğun sakatlıklara rağmen rekabet hâlâ üst seviyede. Hamsik, Bakasetas, Uğurcan, Djaniny, Yazıcı gibi isimler takımı yalnız bırakmasına rağmen, kadro derinliği nedeniyle çok ciddi aksamalar olmadı. Ancak sağ kanatta Visca'nın sakatlığı sorun oluşturdu.
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