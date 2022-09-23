Vazgeçilmez üçlü

Karadeniz devinde Eren Elmalı, Larsen ve Trezeguet, 12 resmi maçın tamamında forma giydi. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de 7, Avrupa kupalarında 4 ve 1 de Süper Kupa olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu dönemde vazgeçilmez isimler Eren Elmalı, Larsen ve Trezeguet oldu. Sol bek Eren, 12 karşılaşmada bin 26 dakika ile en fazla süre alan oyuncuların başında gelirken, onu 989 dakika ile sağ bek Larsen takip etti, Mısırlı futbolcu Trezeguet de 977 dakika ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor'da söz konusu dönemde 28 oyuncu forma giyerken 3 yeni transfer, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından her maçta oynatıldı.