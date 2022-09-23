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Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Marek Hamsik'in sakatlığında oldukça sıkıntı yaşamıştı. Grande'nin dönüşüyle yeniden toparlanan Fırtına'da, yıldız ismin sözleşmesinin uzatılması kararı alındı. Ancak tek şartla. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:14
Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon inişi çıkışlı bir grafik sergiliyor.

Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!

Fırtına, 7 maç sonunda 13 puan topladı ve 7. sırada kaldı.

Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!

7 hafta sonunda Antalyaspor ve Adana Demirspor'a kaybeden bordo mavililer, Galatasaray ile de berabere kaldı.

Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!

Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan Hamsik'in yokluğunda sıkıntı çeken Trabzonspor, yıldız ismin dönüşüyle orta sahayı toparladı.

Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta görev alan Hamsik, 1 gol kaydetti.

Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!

YENİ SÖZLEŞME KARARI!

Trabzonspor, Marek Hamsik ile bir yıl daha sözleşme uzatmak istiyor.

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