Trabzonspor'dan flaş Marek Hamsik kararı!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon inişi çıkışlı bir grafik sergiliyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu sezon inişi çıkışlı bir grafik sergiliyor.
Fırtına, 7 maç sonunda 13 puan topladı ve 7. sırada kaldı.
7 hafta sonunda Antalyaspor ve Adana Demirspor'a kaybeden bordo mavililer, Galatasaray ile de berabere kaldı.
Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan Hamsik'in yokluğunda sıkıntı çeken Trabzonspor, yıldız ismin dönüşüyle orta sahayı toparladı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta görev alan Hamsik, 1 gol kaydetti.
YENİ SÖZLEŞME KARARI!
Trabzonspor, Marek Hamsik ile bir yıl daha sözleşme uzatmak istiyor.
Ancak bu düşünce henüz netlik kazanmadı.
Bordo mavililer Hamsik'in sezon sonundaki fizik durumuna bakacak.
Teknik heyet 35 yaşındaki yıldız hakkında olumlu bir rapor sunarsa bir yıllık sözleşme imzalanacak.