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TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile gol kralı olan Umut Bozok'u kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililer golcü futbolcusu yaptığı açıklamada yeni sezonda da hedefinin krallık olduğunu belirtti. İşte Umut Bozok'un açıklamaları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa forması altında gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un yeni hedefi Trabzonspor'da da tarihe geçmek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 38 resmi maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

Umut ayrıca, 7 de asist yaparak toplam 27 gole direkt katkı sağlamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

1.78 boyundaki santrfor, "Bu yıl benim için çok önemli.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

Geçtiğimiz sezondan daha fazla gol atmak ve bir kez daha kral olmak istiyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

Takımın hücum futbolu tam bana göre. Kendimi yeniden göstermek istiyorum. Yakın zamanda vazgeçilmez olacağım" diye konuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

BURAK YILMAZ'DAN SONRA UMUT

Son dönemde genellikle yabancıların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-13'te Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu. Umut geçen sezon kral oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

248 DAKİKADA 2 GOL KAYDETTİ

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'a da iyi bir başlangıç yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

26 yaşındaki oyuncu, 5 maçta sadece 248 dakika sahada kalmasına rağmen 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

HER YERDE GÖREV YAPABİLİR

Abdullah Avcı, forvette Gomez'in formda olması nedeniyle Umut Bozok'u jokeri olarak kullanmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

26 yaşındaki oyuncu kadro durumuna göre kanatlarda ve forvet arkasında da oynayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'un hedefi yeniden krallık

TARAFTAR ONA GÜVENİYOR

Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve bonservisi Fransız ekibi Lorient'te olan Bozok, Fırtına'ya imza attı.

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