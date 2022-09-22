Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ferencvaros maçında 1 gol atan ve 1 de asist yapan Maxi Gomez'in henüz ligde siftahı yok. Celta Vigo'da gösterdiği performans ve rakip stoperleri zorlamasıyla 'El Toro' lakabını alan Maxi, 71 maçta 30 gol rakamları yakalamıştı. Fırtına'nın yıldızı için 140 milyon Euro serbest kalır maddesi belirlenmişti. İşte El Toro ile ilgili detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Ferencvaros maçında 1 gol atan ve 1 de asist yapan Maxi Gomez'in henüz ligde siftahı yok.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Celta Vigo'da gösterdiği performans ve rakip stoperleri zorlamasıyla 'El Toro' lakabını alan Maxi, 71 maçta 30 gol rakamları yakalamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

2019 yazında İspanya'da transferin gözdelerinden biri haline gelen 26 yaşındaki Uruguaylı golcü, 14.5 milyon euro ve 2 oyuncu karşılığı Valencia'ya transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Valencia, Gomez için 140 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

CORNELIUS'TAN DAHA İYİ

Gomez ile Kopenhag'a giden Cornelius'un stilleri birbirine uzak. Gol bölgelerindeki etkinliği bakımından Gomez bir adım daha önde.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Cornelius kariyerinde Danimarka dışında İtalya, Fransa, Galler ve Türkiye'de forma giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Cornelius bu ülkelerde toplam 358 karşılaşmaya çıkarken, 104 gol ve 36 asistlik performans gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Maç başına 0.29 gol ve 0.10 asist ortalamasına sahip.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde gol krallığı ve birçok kupa bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Kariyerinde 236 maça çıkıp, 82 gol atan Gomez'in maç başı gol ortalaması 0.34. Ayrılan Cornelius ise 0.29'la onun 0.05 puan gerisinde.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Asistte 0.14'e 0.10'la yine yeni Uruguaylı üstün.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

İSPANYA'DA NE YAPTI?

Valencia formasıyla çıktığı 110 maçta 26 gol atıp 5 asist yapan Gomez'in istatiksel olarak performansı yıllar içinde düştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Ancak bunun sebebinin 2019'dan itibariyle Gomez'den değil Valencia'nın geçirdiği zor zamanlardan kaynaklanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

TAM BİR TAKIM OYUNCUSU

Topu koruma yeteneği oldukça gelişmiş olan Gomez, orta saha ile bağlantı kurabiliyor, oyun hakimiyeti de kuvvetli.

TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

26 yaşındaki Uruguaylı forvet için "Tam bir takım oyuncusu" yorumları yapılıyor.

DİĞER
Lionel Messi’nin Barcelona’dan talep ettikleri ‘yok artık’ dedirtti! Yıllar sonra ortaya çıkardılar…
Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmişti! Şimdi de 'ajanlık' polemiği çıktı
Milliler B Ligi aşkına! İşte muhtemel 11'ler
Örnek hoca Jesus! Kazansa da kaybetse de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da golcüler sahneye çıkıyor
Savunma bakanı Bartra! İstatikleri altüst etti
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
22 Eylül Perşembe hava durumu - İstanbul 5 günlük hava durumu
CANLI ALTIN FİYATLARI - 22 Eylül Perşembe 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ismael'e şok sözler! "Acemi ve öz güvensiz" Ismael'e şok sözler! "Acemi ve öz güvensiz" 07:03
İskoçya farklı kazandı! İskoçya farklı kazandı! 00:36
İskoçya farklı kazandı! İskoçya farklı kazandı! 00:36
Pınar Karşıyaka Litvanyalı kısa forveti kadrosuna kattı Pınar Karşıyaka Litvanyalı kısa forveti kadrosuna kattı 00:21
Ümit Milliler'de Ahmetcan şoku! Ümit Milliler'de Ahmetcan şoku! 23:20
Michy Batshuayi: Kandırıldım Michy Batshuayi: Kandırıldım 23:19
Daha Eski
Sıra Fenerbahçe'de! Jesus'tan dev gelir Sıra Fenerbahçe'de! Jesus'tan dev gelir 23:19
Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu! Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu! 23:18
G.Saray'da sol bek operasyonu! Mourinho kadroda düşünmüyor G.Saray'da sol bek operasyonu! Mourinho kadroda düşünmüyor 23:18
Kartal'a Dele Alli müjdesi! Kartal'a Dele Alli müjdesi! 23:18
Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması! Alınmamasının nedeni... Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması! Alınmamasının nedeni... 23:17
Savunma bakanı Bartra! İstatikleri altüst etti Savunma bakanı Bartra! İstatikleri altüst etti 23:17