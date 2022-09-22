TRABZONSPOR HABERLERİ: 140 milyon Euro'luk adam: Maxi Gomez!

Ferencvaros maçında 1 gol atan ve 1 de asist yapan Maxi Gomez'in henüz ligde siftahı yok.
Ferencvaros maçında 1 gol atan ve 1 de asist yapan Maxi Gomez'in henüz ligde siftahı yok.
Celta Vigo'da gösterdiği performans ve rakip stoperleri zorlamasıyla 'El Toro' lakabını alan Maxi, 71 maçta 30 gol rakamları yakalamıştı.
2019 yazında İspanya'da transferin gözdelerinden biri haline gelen 26 yaşındaki Uruguaylı golcü, 14.5 milyon euro ve 2 oyuncu karşılığı Valencia'ya transfer oldu.
Valencia, Gomez için 140 milyon euro serbest kalma maddesi belirledi.
CORNELIUS'TAN DAHA İYİ
Gomez ile Kopenhag'a giden Cornelius'un stilleri birbirine uzak. Gol bölgelerindeki etkinliği bakımından Gomez bir adım daha önde.
Cornelius kariyerinde Danimarka dışında İtalya, Fransa, Galler ve Türkiye'de forma giydi.
Cornelius bu ülkelerde toplam 358 karşılaşmaya çıkarken, 104 gol ve 36 asistlik performans gösterdi.
Maç başına 0.29 gol ve 0.10 asist ortalamasına sahip.
29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde gol krallığı ve birçok kupa bulunuyor.
Kariyerinde 236 maça çıkıp, 82 gol atan Gomez'in maç başı gol ortalaması 0.34. Ayrılan Cornelius ise 0.29'la onun 0.05 puan gerisinde.
Asistte 0.14'e 0.10'la yine yeni Uruguaylı üstün.
İSPANYA'DA NE YAPTI?
Valencia formasıyla çıktığı 110 maçta 26 gol atıp 5 asist yapan Gomez'in istatiksel olarak performansı yıllar içinde düştü.
Ancak bunun sebebinin 2019'dan itibariyle Gomez'den değil Valencia'nın geçirdiği zor zamanlardan kaynaklanıyor.
TAM BİR TAKIM OYUNCUSU
Topu koruma yeteneği oldukça gelişmiş olan Gomez, orta saha ile bağlantı kurabiliyor, oyun hakimiyeti de kuvvetli.
26 yaşındaki Uruguaylı forvet için "Tam bir takım oyuncusu" yorumları yapılıyor.