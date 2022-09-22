Hedef 3'te 3

Art arda gelen Kızılyıldız ve Gaziantep galibiyetleri ile moral bulan Trabzonspor, milli ara sonrası yoğun bir programa daha girecek. Ligde 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Karadeniz devi, ardından Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 6 Ekim'de Monaco deplasmanına çıkacak. 10 Ekim'de ise Kasımpaşa'yı konuk edecek Fırtına, üçte üç planı yapıyor. 16 Ekim'de ise rakip Beşiktaş. Abdullah Avcı da bu süreçte rakipleri mercek altına alacak. Avcı'nın milli arada tüm rakipleri analiz etmeye başladığı belirtilirken, izin dönüşü oyuncularına uygulamalı olarak planlarını anlatacak.