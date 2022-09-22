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Hamsik ile güvende

Hamsik 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı, Fırtına bu periyotta 2 defa kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Hamsik ile güvende

Marek Hamsik, tam bir futbol profesörü... 2021-22 sezonu öncesinde her sene için 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 700 bin euro imza ücreti karşılığında Trabzonspor'a 2 yıllık imza atan Slovak yıldız, orta alanda takımını yönlendiren isim oldu. Hamsik, Trabzonspor formasıyla 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı. Fırtına, bu periyotta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Geçen yıl Hamsik'in oynadığı maçlarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alınırken, bu sezon 3 maçın 2'si kazanıldı, 1'i kaybedildi.

1 ŞAMPİYONLUK 1 SÜPER KUPA

Hamsik, Trabzonspor ile anlaştığı 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 2 kupa sevinci yaşadı. Slovak oyuncunun forma giydiği dönemde Trabzonspor, geçen sezon şampiyon olurken bu sezon başında da Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

3 KEZ FİLELERİ SARSTI

Marek Hamsik, geçen sezon asistleriyle dikkat çekerken, 2 kez de fileleri sarstı. Ligde geçen sezon sakatlıkların etkisiyle 26 maçta 2 bin 104 dakika oynayan 35 yaşındaki yıldız, ligin ilk haftasındaki Malatya ile 15. haftadaki Adana Demir karşılaşmalarında 1'er gol kaydetti. Hamsik, bu sezon da Avrupa Ligi'nde Fırtına'nın Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maçta ilk golü attı. Geçen sezon toplam 32 maçta 2 bin 578 dakika, bu dönem 6 karşılaşmada 324 dakika görev aldı.

ORGANİZASYON ŞEFİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'in sakatlığının ardından daha uzun süre sahada kalmasını istediklerini belirterek, "60-70 dakika biraz daha sahada kalmasını istiyoruz. Marek'i çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunun kabul ettiği bir oyuncu. Bizim içerideki aklımız, organizasyon şefi" demişti.

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