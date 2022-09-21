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Vazgeçilmez Bartra

31 yaşındaki İspanyol stoper, defans hattının ana omurgası oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Vazgeçilmez Bartra

Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet golünü kaydeden Bartra, teknik direktör Abdullah Avcı'nın savunmadaki vazgeçilmezi oldu. 14 Ağustos'ta Real Betis'ten alınan İspanyol futbolcu, 16 Ağustos'ta Kopenhag karşılaşmasının son 32 dakikasında sahadaydı. Ligin 4. haftasında Antalya sınavında da ikinci yarının başında oyuna dahil olan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, daha sonra üç Avrupa, dört lig maçında 90'ar dakika görev yaptı. Bartra ligde 404, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 122, Avrupa Ligi'nde de 180 olmak üzere 9 maçta 706 dakika süre aldı.


BARCELONA'DAN SONRA G.ANTEP
Marc Bartra, Gaziantep FK fileleri havalandırarak bordo-mavili formayla ilk gol sevincini yaşadı. Tecrübeli stoper, geçen sezon La Liga'da Real Betis formasıyla tek golünü ligin 35. haftasında Barcelona karşısında atmıştı. 7 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmadan 133 gün sonra yeniden sahne aldı.


İSPANYA'YI SALLADI
Barcelona ve Borussia Dortmund gibi takımlarda top koşturan ve bonservisi Real Betis'ten sadece 1 milyon 250 bin euro karşılığında alınan Bartra, İspanyol basınına haber oldu. Mundo Deportivo'da 'Bartra Trabzonspor'a galibiyeti getirdi' başlığıyla yayınlanan haberde ligde çıktığı 5. maçında fileleri havalandırmayı başardığı aktarıldı. AS gazetesi de 'Bartra galibiyeti getirdi' başlığını attı.


DENSWİL VE HUGO
Abdullah Avcı, Bartra'yı sol stoperler Denswil veya Hugo ile yan yana oynattı. Avcı; G.Saray, Adana Demir ve Gaziantep maçında sağ stoperdeki İspanyol oyuncuyu Hugo ile yan yana oynattı. Bartra, Ümraniyespor karşılaşmasında ise Denswil ile beraber ilk 11'de görev aldı.

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