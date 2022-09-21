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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu bağlamda sezon başında birçok ismi kadrosuna katan Karadeniz ekibinin en önemli takviyesi İspanyol Marc Bartra olmuştu. Yıldız futbolcunun istatistikleri ise göz dolduruyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:37
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

Trabzonspor'un sezon başında renklerine bağladığı İspanyol stoper, ilk 7 hafta sonunda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

Transferiyle büyük ses getiren Bartra, Trabzonspor savunmasına da büyük katkı sağlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

EN ÇOK HAVA TOPU KAZANAN STOPER

Süper Lig'de ve Avrupa'da önemli maçlar oynayan Karadeniz Fırtınası'nda Marc Bartra'nın istatistikleri dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

31 yaşındaki İspanyol stoper, Süper Lig'de 7 hafta itibariyle maç başına en çok hava topu kazanan stoper (6).

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

Takvim'in haberine göre; Bartra, ligde 7 hafta itibariyle maç başına en çok top kesen (2,8) isim konumunda.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

İspanyol yıldız, tecrübesiyle takımına büyük katkı sağlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

9 maçta 707 dakika görev alan yıldız savunma oyuncusu takımı adına 1 gol kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

1.2 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Yıldız oyuncu, Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı lig maçının 90+8. Dakikasında attığı golle takımına 3 puan kazandırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yıldızı Marc Bartra göz kamaştırıyor!

Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu sezon başında Real Betis'ten sadece 1.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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