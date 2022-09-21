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Fırtına rekor kıracak

Evindeki 28 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Fırtına, Ekim 1994-Nisan 1996 tarihleri arasında elde ettiği seriyi 26 sezon sonra tekrarladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Fırtına rekor kıracak

Bordo-mavililer, 9. haftada Akyazı'da Kasımpaşa'ya kaybetmezse yeni bir rekor kırmış olacak.


GALİBİYET ANAHTARI
Fırtına, Marek Hamsik'in ilk 11'de oynadığı 3 maçı kazandı. 35 yaşındaki Slovak yıldızın ilk 11'de sahaya çıktığı Süper Kupa finalinde Sivasspor, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ve Süper Lig'de Gaziantep FK karşılaşmaları galip tamamlandı.


7 MAÇTA 10 GOL YEDİ
Teknik direktör Abdullah Avcı takımın yumuşak karnı olarak savunmayı görüyor. Başarılı hoca, milli arada savunmaya özel bir önem verecek ve ilk göreve başladığındaki 'kolay gol yeme' defosunu giderecek. Trabzonspor 7 maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.

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