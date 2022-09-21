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Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Karadeniz devinin 90+8'de Bartra'nın attığı golle kazandığı karşılaşma, 56 dakika 43 saniye ölü zaman ile dünyada bir ilk oldu. Bu maç kayıp zaman ile tarihe geçti. Trabzonspor-Gaziantep maçında top sadece 33 dakika 57 saniye oyunda kaldı. İşte dünya rekoru kıran maçın rakamları.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Şenol Güneş Stadı'nda Gaziantep FK'yı 90+8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle 3-2 yendi.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Karşılaşma sonrası hakem Mete Kalkavan'a yönelik 'Bu kadar uzatma mı olur' eleştirileri özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Karadeniz devinin taraftarı ise henüz 10. dakikada 2-0 öne geçen Gaziantep FK'lı oyuncuların hemen her fırsatta kendini yere attığını, çok vakit geçirdiğini ve futbol oynamadığını belirttiler.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

'YERE YATSANA' TEPKISI
Hatta taraftarlar uzun süre 'Yere yatsana' şeklinde tezahürat yaparak Gaziaptep FK'lı futbolculara ve teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdiler.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Aslında istatistikler de bu yönde. Bordo-mavili takımın Gaziantep FK ile oynadığı maç 56 dakika 43 saniye oynanmamış!

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

90 dakikalık maçın 56 dakikasını ölü zaman olarak geçirildi.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Mücadelede top sadece 33 dakikada 57 saniye oyunda kaldı.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

56 dakika 43 saniye zaman geçirme bu alanda bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

DERBİ 41 DAKİKA 15 SANİYE
Mayıs 2022'de oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine gerginlikler ve sarı kartlar damgasını vururken, topun oyunda kaldığı süre dikkat çekmişti.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Süper Lig'de topun oyunda en az kaldığı maç olarak kayıtlara geçen derbide, oyun sadece 41 dakika 15 saniye aktı.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

SÜPER LİG SONUNCU
Avrupa'nın büyük liglerine kıyasla, topun en az oyunda kalma süresi bizde...

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Spor Toto Süper Lig maçlarının sadece % 55.1'inde top oyunda kalıyor. Bu da neredeyse karşılaşmaların yarısının oynanmadığı anlamına geliyor.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Bunun sebebi de yapılan çokça fauller, çalınan basit düdükler ve oyunun sık sık durması. Süper Lig, Avrupa'nın büyük liglerine kıyasla topun oyunda kalma süresi en az olan lig konumunda.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Geçtiğimiz sezon yapılan araştırmaya göre Süper Lig'de topun oyunda kalma süresinin ortalaması 54 dakika 32 saniye. Toplam maç süresi ise 98 dakika 55 saniye. Oyunun durma sayısı 100.9 iken, ortalama duruş süresi 26.4 saniye olarak karşımıza çıkıyor.

Trabzonspor - Gaziatep FK maçında dünya rekoru kırıldı! İşte o rakam

Yani maçların neredeyse yarısı oynanmıyor. Süper Lig, bu istatistiklerin hepsinde diğer liglere göre sonuncu sırada yer alıyor.

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