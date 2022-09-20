Uçakta arbede çıktı

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası konuk ekip ile bordomavili taraftarlar aynı uçakla İstanbul'a gitti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı'nın da bulunduğu uçak saat 20.35'te hareket edecekti. Fakat bazı Trabzonspor taraftarları, Gaziantep oyuncuları ve teknik direktör Erol Bulut'a, 'Yere yatsana Erol Bulut' tezahüratı yaptı. Bu esnada bir yolcunun acil çıkış kapısı butonuna basması üzerine pilot, kabininden çıkarak butona basan yolcuyu uçaktan indirmek istedi. Gerginlik daha da büyüdü. Uçağa polis ekipleri çağrıldı. Ağaoğlu ve Yazıcı, yolcuları sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Tartışmaların ardından uçak 1 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.

Yunus Emre SEL