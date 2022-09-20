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Trabzonspor'dan flaş karar! Milli ara...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli ara öncesi futbolcularıyla görüşme gerçekleştirdi. Bordo mavililerin şampiyon hocası yaptığı konuşmada, oyuncularına tatilde futbol düşünmelerini istemediğini ifade etti. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:24
Trabzonspor'dan flaş karar! Milli ara...

Avrupa Ligi H Grubu'nda Kızılyıldız ve Süper Lig'de Gaziantep FK'yı yenen Trabzonspor milli araya moralli girdi. "Kasım ayı itibariyle Trabzonspor daha iyi skorlarla yoluna devam edecektir. Çok güzel işlere imza atacağız" diyen teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK galibiyeti sonrası oyuncularının iznini bir gün uzatarak 4 güne çıkardı. Başarılı hoca, maç sonrası soyunma odasında futbolcularına, "Tatilinizde futbolu hiç düşünmeyin. Dinlenin ve zinde bir şekilde geri dönün. Önümüzdeki yoğun programa hazırlanmalıyız" dedi.

GEÇİŞ OYUNU ÇALIŞILACAK
Trabzonspor'un son haftalarda kalesini gole kapatma noktasında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle teknik ekip, geçiş oyunu üzerine özel çalışmalar yapma kararı aldı. Ligin ilk haftalarında bireysel hatalar, ardından geçiş oyunundan yenilen gollerin dikkat çekmesi üzerine, bu eksikliğin giderilmesi için önlemler alınacak.

HIRSLA ÇEVİRDİK
Yönetim Kurulu Üyesi Şemsedtin Hancı, Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen azim ve hırsla maçı çevirmesini bildiklerini belirtti. Hancı, "Milli ara sonrası emin adımlarla şampiyonluğa doğru yüremeye devam edeceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz yok" dedi.

EREN ELMALI 2. SIRADA
Yayınlanan verilerde en yüksek hıza ulaşan 5 futbolcu da yer aldı. İnstat'ın verilerine göre, Trabzonsporlu Eren Elmalı Gaziantep FK karşılaşması içinde 34.24 km/h hızına ulaşarak ligde 7. haftanın en hızlı ikinci oyuncusu olmayı başardı.

İLK KEZ GERİ DÖNDÜ
Geçen sezon geriye düştüğü maçları kazanmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, bu dönem mağlup durumdayken ilk kez Gaziantep FK'dan 3 puan çıkarmasını bildi. Fırtına, geçen yıl 15 maçta geriden gelip 6 galibiyet, 6 beraberlik almıştı.

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