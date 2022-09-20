Haberler Trabzonspor Akyazı kalesi

Akyazı kalesi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahadaki başarılı performansını devam ettirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 06:50
Akyazı kalesi

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 3 ayrı sezonda bugüne dek 38 iç saha karşılaşmasına çıktı. 24 galibiyet, 11 beraberlik alırken, sadece 3 kez yenildi. Karadeniz devi, söz konusu dönemde iç sahada 2.18 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı. Fırtına, 3 yenilgisini Avcı'nın ilk geldiği 2020-21 sezonunda Galatasaray karşısında 2-0, Fenerbahçe karşısında 1-0, Alanyaspor önünde de 3-1'lik sonuçlarla aldı.


560 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Fırtına, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 560 günlük yenilmezlik serisi yakaladı. Fırtına, iç sahadaki son 28 karşılaşmasında 18 galibiyet, 10 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı.

1994-96'DAN SONRA İLK
Fırtına, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini de yakaladı. Bordomavililer, söz konusu tarihlerin ardından en uzun yenilmezlik serisini tekrarladı.

45 GÜNDE 11 MAÇ
5 Ağustos-17 Eylül tarihleri arası 4 günde bir maça çıkan Trabzonspor, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 4 kez de kaybetti.
Trabzonspor'un Süper Lig serüveni 5 Ağustos'taki 2-0'lık İstanbulspor galibiyeti ile başladı.
Bordo-mavililer, 18 Eylül'e kadar oynadığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez de yenildi. Bu sürede ayrıca ikisi Şampiyonlar Ligi ön eleme ve ikisi de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 kez de Avrupa arenasına çıktı.
Bu periyotta da 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti.
45 günde 11 karşılaşmaya çıkan, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergileyen Fırtına, bu kritik süreci çok sayıda sakatla ancak en asgari düzeyde puan kaybıyla atlatmaya çalıştı.


DRİPLİNGDE ZİRVEDE
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı Akyazı'da 3-2 yendi. Büyük heyecana sahne olan maçı 90+8'de gelen golle kazandı. Trabzonspor'un bu performansı istatistiklere de yansıdı. İnstat'ın yayınladığı verilere göre bordomavililer, 7. haftanın en fazla başarılı dripling yapan takımı oldu.

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