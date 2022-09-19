Trabzonspor'un muhteşem ikilisi!

Son şampiyon Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ve Trezeguet son maçlarda takımı hücumda sırtladılar. Yunan yıldız, 3-2 kazanılan maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Bakasetas, Avrupa Ligi'nde de Ferencvaros ve Kızılyıldız maçlarında 1'er asist yapmıştı. Tecrübeli hücum oyuncusunun her geçen gün yükselen formu, Fırtına'nın da taleladaki gol sayısını artırıyor. Sezon başında eleştirilen Trezeguet de coşmuş durumda. Mısırlı sol kanat 2-1 kazanılan Kızılyıldız maçını 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. Dün de skor 2-0'ken attığı golle müthiş dönüşün ateşini yaktı. Ardından da penaltıyı alan isim oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı da iki oyuncusunun performansından çok memnun.



PENALTIYI SEVİYOR

Anastasios Bakasetas Ekim 2021'den bu yana ilk defa üst üste iki Spor Toto Süper Lig maçında fileleri havalandırdı. Yunan maestro, Trabzonspor formasıyla toplamda 16 gol kaydetti. Bunların 6'sını penaltıdan ağlarla buluşturdu.