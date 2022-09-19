İspanyol boğası Bartra

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Geçtiğimiz hafta Adana Demir'e kaybeden ama hafta içinde Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı devirerek moral bulan Karadeniz devi, dün maça 2-0 geride başladı. 2'de Maxim, 10'da Markovic'in golleri Akyazı'da şok etkisi yapsa da bordomavili takım anında reaksiyon gösterdi.

Maxim ve Markovic'in golleriyle ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşen Karadeniz devi, Trezeguet ve Bakasetas (penaltı) ile cevap verdi. İlk yarı 2-2 sona erdi. Uzatmada sahneye çıkan 31 yaşındaki stoper, 3 puanı getirdi.



Lig tarihinde Gaziantep FK'yı konuk ettiği 4 maçı da kazanan Fırtına, 11 gol attı.

TÜYLERİM DİKEN DİKEN

Trezeguet ve Bakasetas'ın penaltısı ile cevap veren Fırtına, ikinci yarıda pozisyonları kaçırdı. 90+8'de ise sahneye yeni transfer Bartra çıktı. 31 yaşındaki İspanyol, şık bir kafa vuruşu ile 3 puanı getirdi. Bartra maç sonrası, "Tüylerim hâlâ diken diken. Adil olan sonuç gerçekleşti. Rakibimizden çok daha üstündük Maçın başında sıkıntı yaşasak da iyi oynadık ve kazandık. Benim için de iyi oldu" dedi.

Real Betis'ten alınan Bartra, Trabzonspor forması ile ilk golünü attı.

AKYAZI KALESİ

2020-21 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Alanya'dan bu yana evinde 28 maça çıkan bordo-mavililer, 18 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu tarihten beri sahasında yenilmeyen Karadeniz devi, Gaziantep de mağlup ederek Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 karşılaşmalık süreçten bu yana sahasında en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış oldu.



KAYSERİ MAÇINI HATIRLADIM

Siopis, çok zor bir maçı kazandıklarını söyledi. Galibiyete inandığını söyleyen Yunan yıldız, "Rakip 2. golünü atınca benim aklıma geçen seneki Kayserispor maçı geldi ama geriden gelip kazanacağımıza inanmıştım. Psikolojik açıdan da çok önemliydi. Karakter ortaya koyduk" dedi.



KADRODA 2 OYUNCU DEĞİŞTİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa Ligi H Grubu maçındaki Kızılyıldız kadrosundan iki değişikliğe gitti. Tecrübeli hoca stoperde Denswil yerine Hugo, forvette ise Gomez yerine Umut'a formayı verdi. Sakatlığı bulunan Yusuf, Dorukhan, Visca, Hüseyin, Serkan ve Peres kadroda yoktu.



DOSTLUK RÜZGARI ESTİ

Karadeniz devinin yönetimi, konuk Gaziantep FK yönetiminine yemek verdi. Akyazı Stadyumu'ndaki yemeğe Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gaziantep Başkanı Cevdet Akınal ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Taraflar birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.



LARSEN FORMA GİYMEK İSTEDİ

Kızılyıldız maçı sonrası çapraz bağlarında sorun tespit edilen Larsen'in MR'ı temiz çıkmıştı. Bunun üzerine sağlık kurulu oynayabileceğine dair rapor vermişti. Danimarkalı sağ bek, Abdullah Avcı ile görüşerek sahaya çıkmak istedi ve maça 11'de başladı.



MAXİ GOMEZ'DEN ŞIK BİR KAFA

Forma giydiği ilk maçta Ferencvaros filelerini sarsan Maxi Gomez dün Gaziantep sınavına yedek bayladı. 72. dakikada giren 26 yaşındaki Uruguaylı forvet, uzatma anlarında çok etkili bir kafa vuruşu yaptı ama kaleci Günay'ı geçemedi. Gomez çok çalışkandı.