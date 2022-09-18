TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında bugün Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Avrupa Ligi H Grubu'ndaki Kızılyıldız galibiyetinin ardından, "En önemli hedef Gaziantep maçını kazanıp, kendimizi milli araya atmak" diyen teknik direktör Abdullah Avcı, bugün 3 puan almak için taktiğini belirledi. Kadroda mecburi değişimler yapacak başarılı hocanın topa hakim olma, pas trafiğini kontrol etme ve geçiş oyunlarında yakalanan pozisyonları değerlendirme üzerine kurulu olan oyun planını devam ettirme düşüncesinde olduğu vurgulandı.

ORTA ALANDA RAKİBE BASKI KURULACAK

Özellikle hücum oyuncularıyla yaptığı konuşmada Avcı, "Pozisyon buluyoruz ancak değerlendirme de aynı üretkenliğimiz yok. Çok daha fırsatçı olmalıyız" dedi. Bordo-mavili hocanın ekibiyle birlikte Gaziantep FK için yaptığı analiz sonucunda da rakibin özellikle kanat bölgelerini işlevsiz kılmak ve orta sahada baskı ile oyunun kontrolünün alınmasının planlandığı ifade edildi. Kaybedilen topların da bir an önce kazanılması için futbolcular sıkı pres uygulayacak.

Yönetim, sözleşmesini 2025'e kadar uzattığı şampiyon hocası Abdullah Avcı'nın yıllık ücretine 3 kat zam yaptı. Şampiyonluk hasretini bitiren Avcı, önceki sözleşmeye göre 3 kat daha fazla kazanacak. İlk kontratta bu sezonki maaşı 8.5 milyon TL olarak belirlenen başarılı taktisyenin yeni ücreti 25 milyon TL olarak açıklandı.

İŞTE TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Doğucan, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Gomez

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Jevtovic, Hanousek, A. Parmak, Sagal, Maxim, Mustafa, Figueiredo

FIRTINA HİÇ KAYBETMEDİ

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 7. kez karşılaşacaklar. 6 maçta bordo-mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fırtına'nın rakibi karşısında yenilgisi yok. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol attı, 3 tane yedi.

RAKAM KONUŞMADI

Camiaya ve taraftara yıllardır beklediği şampiyonluk sevincini yaşatan Abdullah Avcı, yeni kontratla birlikte ödüllendirilirken, başarılı çalıştırıcının herhangi bir rakam konuşmadan imzayı attığı öğrenildi. Yönetim de hocasına jest yaptı.