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Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası Siopis: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Manolis Siopis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın çok zor geçtiğini belirten Siopis, "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 19:36
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası Siopis: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Manolis Siopis, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

Manolis Siopis: Çok zor bir maç oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Maçın geneline baktığımızda karakter koyduk. İyi bir futbol ortaya koyduk. İlk 10 dakikayı geride bırakırsak belki bu sezonun en iyi ilk yarısını geride bıraktık. Çok zordu ama hak ettiğimiz 3 puanı aldık.

Ben aslında geçen seneki Kayserispor maçını hatırladım. Rakip 2. golünü atınca benim aklıma Kayserispor maçı geldi ama geriden gelip kazanacağımıza inanmıştım. Psikolojik açıdan da çok önemliydi. Avrupa'dan sonra bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi.


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