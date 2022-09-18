Haberler Trabzonspor Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına'dan müthiş geri dönüş!

Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına'dan müthiş geri dönüş!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadelede 2-0 geriye düşen Fırtına, Trezeguet, Bakasetas'ın (p) ve Marc Bartra'nın attığı gollerle 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 19:07 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 19:10
Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına'dan müthiş geri dönüş!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadele bordo-mavililerin 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.

Gaziantep'in gollerini 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9'da Lazar Markovic kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 14. dakikada Trezeguet, 42'de Bakasetas (p) ve 90+8'de Marc Bartra'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 13 puana yükseldi, Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 11 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor deplasmanında sahneye çıkacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

SIOPIS FORMAYI BIRAKMADI

Kızılyıldız maçında Abdullah Avcı'dan formayı tekrar alan Siopis, Gaziantep FK karşılaşmasında da ilk 11'de görev yaptı.

Yunan futbolcu, orta alanda Hamsik ile birlikte görev yaparak 2 maç üst üste takımdaki yerini aldı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oldu. Birkaç Gaziantep taraftarı da misafir takım tribününde yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 2. dakikada konuk takım ilk atakta golü buldu. Sağ çaprazdan rakiplerinden art arda sıyrılan Maxim'in şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1.

6. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı hemen önünden şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı.

GOL! 10. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Soyalp ile ver-kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelere gönderdi: 0-2.

GOL! 14. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakesetas'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2.

27. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı yayı üzerinden şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Djaniny'in yerine Bardhi, oyuna dahil oldu.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

GOL! 42. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Günay Güvenç'in sol köşesinden filelere yollayarak maçta eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle bitti.

Ayrıntılar geliyor...

DİĞER
20 yaşındaki Türk golcü Arda Çınkır, Filipinler Ligi'ni sallıyor! Bir devrede 4 gol attı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Pamuk üreticisine dekar başı desteği 76 liradan 271 liraya yükselttik
İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim...
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Geri çekilirsen..."
EYT'de 3'lü maaş hesabının detayları belli oldu!
ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı
BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum Manisa'ya takıldı! Bodrum Manisa'ya takıldı! 18:46
Everton 3 puanı tek golle aldı! Everton 3 puanı tek golle aldı! 18:26
Monza Juve'yi devirdi! Monza Juve'yi devirdi! 18:21
Gol düellosunda 3 puan Samsunspor'un Gol düellosunda 3 puan Samsunspor'un 18:17
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim... Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim... 18:11
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Geri çekilirsen..." Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Geri çekilirsen..." 18:10
Daha Eski
İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon 17:49
Orkun Kökçü attı Feyenoord kazanamadı! Orkun Kökçü attı Feyenoord kazanamadı! 17:28
9. saniyede kırmızı kart gördü! 9. saniyede kırmızı kart gördü! 17:00
F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 16:59
UEFA tarihi görüşmeyi İstanbul'da yapacak! UEFA tarihi görüşmeyi İstanbul'da yapacak! 16:53
İspanya - Fransa maçı saat kaçta? İspanya - Fransa maçı saat kaçta? 16:53