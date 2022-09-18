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Ligde siftah yapacağım

Karadeniz devinin yeni transferi Gomez, Trabzonspor formasıyla ilk maçlarına deplasmanda çıkmıştı. Uruguaylı forvet ilk olarak 3-2 kaybedilen Ferencvaros maçında boy göstermişti. Macaristan deplasmanında bir gol ve bir asistle yıldızlaşan 26 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de Adana Demirspor ve Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşılaşmalarını geçmişti. Bugün Gaziantep maçında Fırtına'nın en büyük silahlarından biri olacak Uruguaylı forvet, Abdullah Avcı ile görüşerek, "Bana güvenin. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Süper Lig'de gol siftahı yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
Ligde siftah yapacağım

Karadeniz devinin yeni transferi Gomez, Trabzonspor formasıyla ilk maçlarına deplasmanda çıkmıştı. Uruguaylı forvet ilk olarak 3-2 kaybedilen Ferencvaros maçında boy göstermişti. Macaristan deplasmanında bir gol ve bir asistle yıldızlaşan 26 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de Adana Demirspor ve Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşılaşmalarını geçmişti. Bugün Gaziantep maçında Fırtına'nın en büyük silahlarından biri olacak Uruguaylı forvet, Abdullah Avcı ile görüşerek, "Bana güvenin. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Süper Lig'de gol siftahı yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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