Sakatlık kabusu sürüyor

Ligde 6 hafta geride kalırken şu ana kadar Visca, Dorukhan, Hüseyin, Serkan, Peres, Hamsik, Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Bakasetas yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle 1 ya da daha fazla sayıda maç kaçırdı. Kızılyıldız karşılaşmasını Larsen ve Abdülkadir Ömür yaşadıkları sıkıntılar nedeni İle maçı tamamlayamadı. Ayrıca Bartra ve Lahtimi de ufak sorunlar yaşadı. Çok kısa bir süre içerisinde yaşanan sakatlık sayısı 12'ye ulaştı.



LARSEN'E MR ÇEKİLECEK

Kızılyıldız maçında sakatlanan Larsen'in iç yan bağlarında oluşan sorun nedeniyle bugün MR çekilecek. Danimarkalı sağ bekin ciddi bir sakatlık yaşamasından endişe ediliyor.