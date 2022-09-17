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Galibiyet Coşkusu

Kızılyıldız’ı deviren Trabzonspor’da Abdullah Avcı soyunma odasında, “İşte bizim oyunumuz buydu. Bu kimliğimizi daha iyi seviyeye taşıyacağız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Galibiyet Coşkusu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı mağlup eden Trabzonspor'da moraller yerine geldi. Ferencvaros'un deplasmanda Monaco'yu mağlup etmesi sonucu 6 puanla zirvede yer aldığı grupta ikinci sıraya yükselen Trabzonspor'da hem oynanan futbol hem de galibiyet teknik heyeti de memnun etti. Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından oyuncularına bir değerlendirme konuşması yaparak, "Gerçekten hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Bu sonuç bizim adına yeni bir başlangıç olacak. İşte bu bizim gerçek oyunumuzdu. Bu kimliğimizi daha iyi seviyeye taşıyacağız ancak önce Gaziantep'i yenmeliyiz" ifadesini kullandı.

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