Bartra: İyi oynadık

31 yaşındaki savunmacı, "Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan kendimizi sorguladık. Öz eleştiri yaptık. Hatalarımızı gidermeye çalıştık ve kazandık" diye konuştu.



LARSEN: HAK ETTİK

Larsen, Kızılyıldız galibiyetini hak ettiklerini söyledi. Danimarkalı sağ bek, "İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolü bizdeydi. Topu iyi değerlendirdik. Defansta da karşı takıma şans vermedik. Hak edilmiş bir galibiyet" dedi.



KOMPAKT OYNADIK

Stoper Hugo, Kızılyıldız'ı yenmelerinin önemli olduğunu söyledi. Sambacı, "Hem hücumda hem de savunmada gayet kompakt bir oyun ortaya koyduk" diye konuştu.