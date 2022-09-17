Haberler Trabzonspor Bartra: İyi oynadık

Bartra: İyi oynadık

İspanyol stoper Bartra, Kızılyıldız maçını domine ettiklerini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Bartra: İyi oynadık

31 yaşındaki savunmacı, "Son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan kendimizi sorguladık. Öz eleştiri yaptık. Hatalarımızı gidermeye çalıştık ve kazandık" diye konuştu.


LARSEN: HAK ETTİK
Larsen, Kızılyıldız galibiyetini hak ettiklerini söyledi. Danimarkalı sağ bek, "İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolü bizdeydi. Topu iyi değerlendirdik. Defansta da karşı takıma şans vermedik. Hak edilmiş bir galibiyet" dedi.


KOMPAKT OYNADIK
Stoper Hugo, Kızılyıldız'ı yenmelerinin önemli olduğunu söyledi. Sambacı, "Hem hücumda hem de savunmada gayet kompakt bir oyun ortaya koyduk" diye konuştu.

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