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Asla bahane üretmeyeceğiz

Bakasetas: Yeni gelen arkadaşların tabii ki zamana ihtiyacı var. Sadece hocamız değil hepimiz sorumluluk almalıyız. Gaziantep FK maçını da kesinlikle kazanmayı planlıyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Asla bahane üretmeyeceğiz

Bordo-mavili takımın maestrosu Bakasetas Gaziantep'i de yeneceklerini söyledi. Yunan orta saha, "Son haftalarda kötü sonuçlar almıştık ve galibiyete ihtiyacımız vardı. Aramıza çok katılan ve değişen oyuncularımız oldu. Bu futbolcuların da tabii ki zamana ihtiyacı olacak. Ama bu adaptasyon süreci bizim için asla bahane olmayacak. Biz kendimize baktığımızda sorumluluk almayı istiyoruz. Bu sadece hocanın sorumluluğu değil. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Onlar için de zamana ihtiyaç olacak. Ama gelen arkadaşlarımız çok katkı yapacaktık. Gaziantep'i de yenerek kendimize güveni pekiştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

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