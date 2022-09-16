TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kızılyıldız maçını değerlendirdi

Nwakaeme ile kıyaslanan ve üzerinde büyük bir stres olan Trezeguet; 1 gol, 1 asistle beklenen patlamayı yaptı. Bundan önceki maçlarda da çok koşup, takımın yürekli oynayan birkaç futbolcusundan biriydi. Ama çok şanssız ve beceriksizdi.