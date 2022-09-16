TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kızılyıldız maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - TAKIM KENDİNİ ARIYOR
Stadyum boş sayılır ama size bir şey söyleyeyim. Bazı maçlarda stadyumun boş olması dolu olmasından evladır. Kızılyıldız da öyle bir karşılaşmaydı.
YUNUS EMRE SEL - TAKIM KENDİNİ ARIYOR
Stadyum boş sayılır ama size bir şey söyleyeyim. Bazı maçlarda stadyumun boş olması dolu olmasından evladır. Kızılyıldız da öyle bir karşılaşmaydı.
Oyun konuşulur, arayış güzel. Bu çeşit maçlarda alınan sonuç oyundan önemlidir. Hele ki büyük beklentilerle alınmış, kendini daha evvel kanıtlamış ama bir şekilde lige tutuk başlamış oyuncuların yıldızlaşmasıyla geliyorsa galibiyet.
Siopis bu takımın oynadığı oyunun tarzına göre sırayla vazgeçilmez, önemli ve gerekli. Hamsik'in istekli ve keyif verici oyunu takımın nefes almasını sağladı. Maxi Gomez, Valencia günlerinden bir kesit sundu ki o günler ne onun hatırlamak, ne bizim tekrarını görmek isteyeceğimiz günler.
Takım kendini arıyor, aramak zorunda. Bulması zaman alabilir, bilemeyiz. Mühim olan aramaydı, futbol bir arayışın oyunu. Ve bir şeyler bulma şansınız arama isteğinizle doğru orantılı.
Mühim bir galibiyet. Rakip bir kişi eksikken yenen gol aranan morali bulmanın rehaveti neticesinde yaşanan konsantrasyon kaybına dikkat çekti tekrar. Avrupa'da yola devam ümidi aşılaması, takımın moralini yükseltmesi açısından daha da değerli.
Gecenin tek şanssız tarafı Abdülkadir. İnşallah önemli bir şeyi yoktur Ömür'ün zira bu arayışa en çok katkı sağlayacak isimlerden biri o, her şeye rağmen.
ZEKİ UZUNDURUKAN - SAVAŞINCA OLUYORMUŞ
Geride kalan maçlarda oynanan kötü futbol ve alınan başarısız sonuçlar nedeniyle dün tribünler dolmadı. Akyazı'da alışık olmadığımız bir durum bu! Ama tribüne gelen taraftarların da maçtan önce 'Abdullah Avcı' tezahüratları moral açısından önemliydi.
Trabzonspor, Kızılyıldız karşısında ilk 30 dakika geçen sezondan kesitler sundu. Hamsik ile golü de erken buldu bordo-mavililer.
Nwakaeme ile kıyaslanan ve üzerinde büyük bir stres olan Trezeguet; 1 gol, 1 asistle beklenen patlamayı yaptı. Bundan önceki maçlarda da çok koşup, takımın yürekli oynayan birkaç futbolcusundan biriydi. Ama çok şanssız ve beceriksizdi.
Trabzonspor, 3 puanın yanında Trezeguet'yi de kazandı. Kangwa'nın kırmızı kartıyla rakip 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor sahanın tek hakimiydi.
Maxi Gomez, oyunda kaldığı 61 dakika boyunca Kızılyıldız savunmasının sert futbolu karşısında kayboldu gitti. Büyük golcü ama henüz hazır değil ve güçsüz. Zamana ihtiyacı var.
Trabzonspor, dünkü maçın bazı bölümlerinde hızlı oynayınca, yana geriye paslar yerine dikine futbolu tercih edince tribünleri de coşturdu. 2. yarıda giren Abdülkadir Ömür'ün sakatlanması, çok üzücü. Çünkü sakatlıklardan çok çekti Ömür...
Trabzonspor'da aynı şekilde Visca ve Dorukhan'ın ağır sakatlıklarından sonra dün de Ömür ile büyük şok yaşadı. Dilerim önemli bir şeyi yoktur.
89'da yenen gol, Trabzonspor'a hiç yakışmadı! Topu ağlarımıza gönderen Nikolic, ceza sahasında bomboş kaldı. Yine tüm savunma topa bakıp, rakibi unuttu.
Kazanmak gruptaki geleceğimiz ve ülke puanımız açısından elbette ki çok önemli. Ama şu bir gerçek ki, Trabzonspor, hala ideal 11'ini bulamadı ve futbol olarak zirveye oynayacak durumda değil!