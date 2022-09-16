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Son gol bize yakışmadı

Teknik direktör Abdullah Avcı, yedikleri gol nedeniyle sinirlendi. Avcı, "Özellikle son lig ve Avrupa'da oynadığımız maçlarda çıkardığımız çok önemli dersler vardı. Son gol bize yakışmadı. Kabul etmiyorum. Risk almadan oynamayı yapmam gerekiyor. Oyun seni cezalandırır ve cezalandırdı da. Bütünde böyle dönüş bizim için çok iyiydi" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Son gol bize yakışmadı
Teknik direktör Abdullah Avcı, yedikleri gol nedeniyle sinirlendi. Avcı, "Özellikle son lig ve Avrupa'da oynadığımız maçlarda çıkardığımız çok önemli dersler vardı. Son gol bize yakışmadı. Kabul etmiyorum. Risk almadan oynamayı yapmam gerekiyor. Oyun seni cezalandırır ve cezalandırdı da. Bütünde böyle dönüş bizim için çok iyiydi" diye konuştu.
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