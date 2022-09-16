Teknik direktör Abdullah Avcı, yedikleri gol nedeniyle sinirlendi. Avcı, "Özellikle son lig ve Avrupa'da oynadığımız maçlarda çıkardığımız çok önemli dersler vardı. Son gol bize yakışmadı. Kabul etmiyorum. Risk almadan oynamayı yapmam gerekiyor. Oyun seni cezalandırır ve cezalandırdı da. Bütünde böyle dönüş bizim için çok iyiydi" diye konuştu.
Teknik direktör Abdullah Avcı, yedikleri gol nedeniyle sinirlendi. Avcı, "Özellikle son lig ve Avrupa'da oynadığımız maçlarda çıkardığımız çok önemli dersler vardı. Son gol bize yakışmadı. Kabul etmiyorum. Risk almadan oynamayı yapmam gerekiyor. Oyun seni cezalandırır ve cezalandırdı da. Bütünde böyle dönüş bizim için çok iyiydi" diye konuştu.