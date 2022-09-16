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Kuzey yıldızı

Hamsik ve Trezeguet’nin golleri ile kazanan Fırtına, Avrupa’daki bin 119 günlük galibiyet hasretini bitirdi. Mısırlı sol kanat maçın kahramanı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Kuzey yıldızı

Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Ferensvaros'a yenilerek kötü başlayan Trabzonspor dün galibiyet siftahı yaptı. Son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Karadeniz devi, özellikle ilk yarıda futbol resitali sundu. Trezeguet ise kahraman oldu. 16. dakikada Hamsik'e mükemmel bir orta yaparak golün asistini yapan Mısırlı sol kanat, 68'de bu kez fileleri sarstı. 64'te Kangwa'nın atılması ile 10 kişi kalan rakibimiz, 89'da Nikolic ile cevap verdi.

15. MAÇTA KAZANDI

Karadeniz devi, dünkü galibiyetle bir anlamda da şeytanın bacağını kırdı. Avrupa'da son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turunda alan bordo-mavili temsilcimiz, ardından uzun süre maç kazanamamıştı. Oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edememişti. Bordo-mavili takım 15. maçta galip geldi ve Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son verdi.

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