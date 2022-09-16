Hamsik resitali

Kas yaralanmasından dolayı uzun süre sahalardan uzak kalan Hamsik, 2 Eylül'de Ümraniye maçında 14 dakika oynayarak dönmüştü. Ferencvaros ve Adana Demir maçlarında 45 dakika görev alan 35 yaşındaki orta saha dün Kızılyıldız sınavına ilk 11'de başladı ve 61 dakikada oynadı. 16'da Fırtına'yı kafa ile öne geçiren Slovak orta saha, Kızılyıldız i maçlarını seviyor. Eylül 2016'dan (Napoli vs Benfica) bu yana Avrupa'daki ilk kafa golünü Kızılyıldız'a atan Hamsik, son golünü de yine Sırp temsilcisine karşı kaydetmişti.