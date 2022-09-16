Bizim için çok önemliydi

16. dakikada kafa golü ile perdeyi açan Hamsik, maç sonrası şunları söyledi: "Bizim için çok önemli maçtı. Tekrar kazanmaya başlamak istiyorduk. Kaliteli bir oyun ortaya koyduk. 3 gün içinde tekrar önemli maçımız var. Onu da yine kazanmak için uğraşacağız İlk 11'e dönmek benim için çok önemli, özeldi. Kişisel olarak golden dolayı mutluyum ama önemli olan kazanmak..
16. dakikada kafa golü ile perdeyi açan Hamsik, maç sonrası şunları söyledi: "Bizim için çok önemli maçtı. Tekrar kazanmaya başlamak istiyorduk. Kaliteli bir oyun ortaya koyduk. 3 gün içinde tekrar önemli maçımız var. Onu da yine kazanmak için uğraşacağız İlk 11'e dönmek benim için çok önemli, özeldi. Kişisel olarak golden dolayı mutluyum ama önemli olan kazanmak..