Haberler Trabzonspor Ve Gomez Akyazı'da

Ve Gomez Akyazı'da

Bordo-mavililerin forveti ilk 2 maçına Ferencvaros ve Adana Demir deplasmanlarında çıkmıştı. Bugün ilk defa Akyazı çimlerinde olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Ve Gomez Akyazı'da
Transfer döneminin sonunda kadroya katılan Maxi Gomez, Trabzonspor formasıyla ilk maçlarına deplasmanda çıkmıştı. Uruguaylı forvet oyuncusu ilk olarak 3-2 kaybedilen Ferencvaros maçında boy göstermişti. Macaristan deplasmanında klas bir gol atmasına rağmen yenilgiye engel olamamıştı. Ardından da Süper Lig'de Adana Demirspor karşılaşmasında oynadı. Adana'daki maçta bu defa fileleri sarsamamıştı. 26 yaşındaki futbolcu ilk defa Şenol Güneş Stadı çimlerine ayak basacak. Bordo-mavili taraftarlar da heyecanla onu bekliyorlar. Gomez için özel pankartlar hazırlanıyor.
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