Ve Gomez Akyazı'da

Transfer döneminin sonunda kadroya katılan Maxi Gomez, Trabzonspor formasıyla ilk maçlarına deplasmanda çıkmıştı. Uruguaylı forvet oyuncusu ilk olarak 3-2 kaybedilen Ferencvaros maçında boy göstermişti. Macaristan deplasmanında klas bir gol atmasına rağmen yenilgiye engel olamamıştı. Ardından da Süper Lig'de Adana Demirspor karşılaşmasında oynadı. Adana'daki maçta bu defa fileleri sarsamamıştı. 26 yaşındaki futbolcu ilk defa Şenol Güneş Stadı çimlerine ayak basacak. Bordo-mavili taraftarlar da heyecanla onu bekliyorlar. Gomez için özel pankartlar hazırlanıyor.