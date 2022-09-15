Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Kızılyıldız'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:34
TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ilk maçında mağlup olmuştu. Trabzonspor'da hedef kazanarak ilk galibiyerini almak. Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK!

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Messi, Ronaldo'nun rekorunu tarihe gömdü! Attığı tek golle iki rekor birden kırdı!
Roger Federer tenise veda etmeye hazırlanıyor!
James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu
Niğde uzatmalarda turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına evinde esecek! İşte Avcı'nın 11'i
Abdullah Avcı: Geçen sezondan...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 17:33
Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta? 17:16
Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu! Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu! 17:07
Feyenoord - Sturm Graz maçı saat kaçta? Feyenoord - Sturm Graz maçı saat kaçta? 17:05
Midtjylland - Lazio maçı saat kaçta? Midtjylland - Lazio maçı saat kaçta? 16:58
Buruma'ya sert sözler! "Bu oyuncuya nasıl..." Buruma'ya sert sözler! "Bu oyuncuya nasıl..." 16:57
Daha Eski
Sheriff - Manchester United maçı saat kaçta? Sheriff - Manchester United maçı saat kaçta? 16:52
Real Sociedad - Omonia maçı saat kaçta? Real Sociedad - Omonia maçı saat kaçta? 16:45
Efsane isim veda ediyor! Açıkladı Efsane isim veda ediyor! Açıkladı 16:26
G.Saray ABD'li pasörü transfer etti G.Saray ABD'li pasörü transfer etti 16:12
James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu 16:05
Real Socıedad - Omonia maçı ne zaman? Real Socıedad - Omonia maçı ne zaman? 15:43