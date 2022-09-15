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Trabzonspor Kızılyıldız'ı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de ve Avrupa’da iyi sonuçlar alamayan bordomavililer Kızılyıldız karşılaşmasına ‘dönüş maçı’ olarak bakıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi bugün Şenol Güneş Stadı’nda kazanarak ilk kıvılcımı çakmak. 19.45’te başlayacak mücadelede Avcı öğrencilerine net talimatlar verdi: Sabırlı olun, plana sadık kalın. 3 puan için savaşın...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Trabzonspor Kızılyıldız'ı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Bordo-mavili temsilcimiz Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçına bugün çıkıyor. İlk karşılaşmada Ferencvaros'a kaybeden Trabzonspor taraftarını üzmüştü. Ardından ligde de Adana Demirspor karşısında puan alamayan bordo-mavililer için Kızılyıldız mücadelesi tam bir geri dönüş maçı haline geldi. Abdullah Avcı ve öğrencileri bu karşılaşmayı kazanarak camiaya 3 puan hediye etmeyi planlıyorlar. Trabzonspor böylece hem kötü gidişata son verecek hem de gelecek maçlar öncesi umutlanacak.

TALİMATLARI VERDİ

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız mücadelesi öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaptı. Usta çalıştırıcı "Sabırlı olun. Skor ne olursa olsun her şart için çalıştığımız oyun planına sadık kalın. Rakip buna dayanamayacak ve hata yapacaktır" dedi. Avcı futbolcularından sonuna kadar savaşmalarını istedi. Bordo-mavili takımın deneyimli çalıştırıcısı, taraftar desteğinin önemine değindi. Onlardan sabırlı olmalarını istedi. Futbolcularına da "Taraftarın coşkusunu hissedin" dedi.

Trabzonspor, Kızılyıldız maçıyla birlikte Avrupa Kupaları'nda 143. maçına çıkıyor. Bordo-mavililer önceki 142 karşılaşmada 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi aldı. Rakip ağları 180 defa havalandırdılar. Kalesinde ise 197 gol gördü.

KUPA 2'DE 89. MAÇ

Karadeniz devi 2 numaralı kupada daha önce 88 karşılaşmaya çıktı. 33 defa kazanıp, 33 defa kaybetti. 22 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. 118 golüne karşılık kalesinde 122 gol gördü.

BİTSİN ARTIK BU HASRET

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda uzun süredir sahadan galibiyetle ayrılamadı. 22 Ağustos 2019'da AEK'yı 3-1 yenen bordo-mavililer aradan geçen 1119 günde başka galibiyet göremedi. Fırtına son 14 Avrupa Kupası maçının 10'unu kaybetti. 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Abdullah Avcı da bordo-mavili kulübün başında 7 Avrupa Kupası maçına çıktı. 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Zinciri kırmak istiyor.

TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, SİOPİS, HAMSİK, BAKASETAS, A.ÖMÜR, UMUT, GOMEZ

KIZILYILDIZ: BORJAN, SRNİC, ERAKOVİC, MİLUNOVİC, DRAGOVİC, RODİC, KANGA, SANOGO, BUKARİ, KATAİ, PESİC

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