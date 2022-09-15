Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor ile Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ilk maçında mağlup olmuştu. Trabzonspor, kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:17 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:30
TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ilk maçında mağlup olmuştu. Trabzonspor'da hedef kazanarak ilk galibiyerini almak. Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK!

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Süper Lig kulüplerinin piyasa değerleri belli oldu! İşte en değerli Türk takımları…
SON DAKİKA: Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma nedeni... Açıklama geldi dilekçeler verildi ardından bomba hamle ve şok iddia: "Gizli işi var"
Ismael'in Josef kararı!
Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına evinde esecek! İşte Avcı'nın 11'i
Abdullah Avcı: Geçen sezondan...
🔍KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
KPSS 2022 NE ZAMAN?
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 10:16
Fransa'da gündem Arda! Sözleşmesindeki... Fransa'da gündem Arda! Sözleşmesindeki... 10:12
İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA... İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA... 10:11
Ismael'in Josef kararı! Ismael'in Josef kararı! 10:07
Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? Rennes - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:35
Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında... Jose Sosa şoke oldu! 7 maçın 6'sında... 09:27
Daha Eski
NBA oyuncularından erken veda NBA oyuncularından erken veda 09:20
Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı! Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı! 09:02
Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci... Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci... 08:16
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! Yarı finalde Fransa ile Polonya karşılaşacak! 00:45
Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede Icardi ve Yusuf Yazıcı zirvede 00:43