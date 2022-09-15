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Trabzonspor - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanıyor. Trabzonspor - Kızılyıldız maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 20:10 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 20:30
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Bordo-mavililer, zorlu maçtan 3 puan çıkarıp Kupa 2'de ilk galibiyetini almak istiyor.

TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kangwa, Sanogo, Kanga, S. Srnic, Pesic, Bukari

TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kızılyıldız karşılaşması, 19.45'te başladı ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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