Trabzonspor - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Bordo-mavililer, zorlu maçtan 3 puan çıkarıp Kupa 2'de ilk galibiyetini almak istiyor.
TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kangwa, Sanogo, Kanga, S. Srnic, Pesic, Bukari
TRABZONSPOR-KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kızılyıldız karşılaşması, 19.45'te başladı ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanıyor.