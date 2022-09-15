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TRABZONSPOR KIZILYILDIZ CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta... Trabzonspor ile Kızılyıldız. 2. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, ilk maçta sahadan mağlup ayrılmıştı. Fırtına, kazarak ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:30
TRABZONSPOR KIZILYILDIZ CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ilk maçında mağlup olmuştu. Trabzonspor'da hedef kazanarak ilk galibiyerini almak. Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK!

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

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Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta?
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