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Enerjimiz yüksek

Avcı: Oyuncularım pırıl pırıl gözlerle bakıyorlar. Motivasyonumuz gayet iyi. Kızılyıldız’ı mağlup ederek yeniden grupta iddialı olacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Enerjimiz yüksek

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır basın toplantısı düzenlediler. Avcı "Kızılyıldız liginde iyi gidiyor. Sırbistan'ın eski Yugoslavya'nın en değerlia takımlarından biri. İyi başlayamadığımız grupta Kızılyıldız'ı yenerek yeniden iddialı bir konuma geçeceğiz" diye konuştu. Usta çalıştırıcı "Takım savunmasını güçlendirmemiz gerekiyor. Eski oyuncularım neler istediğimi biliyor. Yeniler de buna adapte olacak. Bunun için de çok tekrar yapacağız. Bir süreçten geçiyoruz. Önemli sakatlar da verdik. Bruno Peres uzun süredir bizimle değil. Edin Visca'nın kolu kırıldı. Jokerimiz Dorukhan sakatlık yaşıyor. Bu günleri aşacağız" dedi.

DENİZİ BULANDIRMAYA ÇALIŞANLAR VAR

"Sahada, yolda taraftar her yerde bana destek veriyor. Trabzon'da 21 ay geride kaldı. 5 kupanın 3'ünü biz aldık. Son şampiyonuz. Birileri denizi bulandırmaya çalışıyor. Ama biz oyuncu, kulüp organizasyonu, Avrupa standartlarını düşünerek nasıl daha iyisini yaparız bunları düşünüyoruz. Benim oyuncularımın yolu uzun"

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