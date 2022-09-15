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Bu durumu atlatırız

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır şöyle konuştu: "Mağlubiyetler can sıkıcı ama bence çok kötü bir gidişat yok ortada. Bu günleri atlatacak güce ve karaktere sahibiz. Kızılyıldız maçından başlayarak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. İç sahada oynadığımız her maçın favorisi biziz. Maç ritmi ve beraber oynama ile bunları halledebileceğimizi biliyorum. Adana Demir maçında yediğimiz frikik golü bana yakışmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Bu durumu atlatırız

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır şöyle konuştu: "Mağlubiyetler can sıkıcı ama bence çok kötü bir gidişat yok ortada. Bu günleri atlatacak güce ve karaktere sahibiz. Kızılyıldız maçından başlayarak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. İç sahada oynadığımız her maçın favorisi biziz. Maç ritmi ve beraber oynama ile bunları halledebileceğimizi biliyorum. Adana Demir maçında yediğimiz frikik golü bana yakışmadı.

AİLE ORTAMI VAR

"Kızılyıldız maçı öncesi takımla ilgili bilgi vermem gerekirse oyuncularım pırıl pırıl gözlerle bakıyorlar. Enerjileri, motivasyonları çok yüksek. İyi bir aile ortamı var. Geçen seneden daha iyisini oynayabiliriz. Bu kadar da iddialıyım. Kasım ayının ortasından itibaren ritmini bulmuş, setleri oturmuş bir takım olacağız"

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