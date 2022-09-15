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Ayrılık yaramadı

Fırtına ile yolları ayırdıktan sonra adı Galatasaray, Hull gibi takımlarla anılan Nwakaeme, Ah Feiha ile anlaşmıştı. Ancak 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kötü performansı Arap basınında da gündem oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Ayrılık yaramadı
Fırtına ile yolları ayırdıktan sonra adı Galatasaray, Hull gibi takımlarla anılan Nwakaeme, Ah Feiha ile anlaşmıştı. Ancak 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kötü performansı Arap basınında da gündem oldu. Hiçbir takımla düzenli antrenman yapmayan tecrübeli futbolcunun fiziksel olarak toparlanmasının uzun süreceği belirtildi.
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