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Abdullah Avcı Kızılyıldız maçı öncesi konuştu

Son dakika haberleri.. UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:06 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:12
Abdullah Avcı Kızılyıldız maçı öncesi konuştu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Kültürü olan bir takımla karşılaşıyoruz. Onlar da Şampiyonlar Ligi play-off'undan döndüler. Biz de iyi hazırlandık." ifadelerini kullandı.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMASI

"Kültürü olan bir takımla karşılaşıyoruz. Onlar da Şampiyonlar Ligi play-off'undan döndüler. Biz de iyi hazırlandık. İyi başlamadığımız, ancak kazanırsak yine her şeye ortak olacağımız bir maça çıkıyoruz. Umuyorum güzel bir galibiyetle iyi gidişatı başlatırız."

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