Abdullah Avcı Kızılyıldız maçı öncesi konuştu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Kültürü olan bir takımla karşılaşıyoruz. Onlar da Şampiyonlar Ligi play-off'undan döndüler. Biz de iyi hazırlandık." ifadelerini kullandı.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMASI

"Kültürü olan bir takımla karşılaşıyoruz. Onlar da Şampiyonlar Ligi play-off'undan döndüler. Biz de iyi hazırlandık. İyi başlamadığımız, ancak kazanırsak yine her şeye ortak olacağımız bir maça çıkıyoruz. Umuyorum güzel bir galibiyetle iyi gidişatı başlatırız."