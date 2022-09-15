Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Kızılyıldız galibiyeti sonrası konuştu!

Abdullah Avcı Kızılyıldız galibiyeti sonrası konuştu!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Kızılyıldız kozları paylaştı. Temsilcimiz sahadan 2-1'lik skorla üstün ayrılırken, teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 22:06 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 22:39
Abdullah Avcı Kızılyıldız galibiyeti sonrası konuştu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk etti. Mücadele 2-1'lik sonuçla temsilcimizin lehine sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bugün daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. O son gol bize yakışmadı. Onu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMASI

"Bugün daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. O son gol bize yakışmadı. Onu kabul etmiyorum."

"Abdülkadir Ömür'ün mide bulantısı vardı gündüzden beri. Çok önemli bir şeyi olmadığını düşünüyoruz."

"Trezeguet, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bunu bir gün yapacağını biliyordum. Taraftarın desteği ona devam etsin, özel bir oyuncu. Bazen duygularını karıştırıyor. Bir değişime girdik, gelen oyuncu da şampiyon olan takıma geliyor."

"İYİ HAZIRLANDIK"

"Rakibimize iyi hazırlandık. Avrupa Ligi'nde tekrardan varlığımızı hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz. Oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Son zamanlarda yaratılan suni gündemde bana çok destek oldular. Taraftarla bağımız çok güçlü"

"Gaziantep FK maçında bize desteklerine devam etsinler. Bu maçı kazanıp derin bir nefesle milli takım arasına girmek istiyoruz"

"Kırmızı karta kadar zaten oyunda bir üstünlüğümüz vardı. Kırmızıdan sonra oyun tamamen bizim elimize geçti"

"ÇIKIŞ YAKALAMIŞ OLDUK"

"Oyuncularımla sürekli iletişim halindeyim. Sadece oyun değil, hayat ile ilgili de. Onlar da bu kötü sonuçları kabul etmiyorlardı. Böylelikle bu maçta bir çıkış yakalamış olduk"

"Yerli yabancı rekabetini sağlayacak ortamı oluşturmanız lazım. Akademileriniz profesyonel eller tarafından kontrol edilmeli. Bunları yapmadığımız sürece 4+3, 5+6, 14+2 vs. gibi sayıları konuşmak zorunda kalacağız"

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